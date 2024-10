Antyliberalna putinada Tuska [OPINIA]

A może chodzi o to, że do spożycia alkoholu mogłoby dojść w domu? Czy w takim wypadku nie byłby to problem patologicznych rodziców, którzy trzymaliby alkotubki w lodówce, obok produktów dla dzieci, zamiast w miejscu, do którego nasze pociechy nie mają dostępu? Czyli tam, gdzie zazwyczaj trzymamy alkohol. Wszak ten argument można także zastosować do małpek, które - stojąc w ogólnodostępnym miejscu w domu - mogą wpaść w ręce najmłodszych. A także różnego rodzaju detergentów - wszak i one mają atrakcyjne opakowania i zdarza się, że dzieci je piją i mają z tego powodu problemy. To może zakażmy sprzedaży płynów do zmywania naczyń i wybielaczy? Albo przynajmniej nakażmy ich producentom sprzedaż w bardzo niekolorowych i nieatrakcyjnych kolorach.