Rozporządzenie ws. alkotubek gotowe. Minister Siekierski dla WP: "Pogratulowałem producentowi"

- Główny inspektor sanitarny już przeprowadza kontrolę. Poprosiłem o przygotowanie rozporządzenia, najlepiej dziś do północy. Takie zadanie dostał minister rolnictwa, bo to jego resort odpowiada za kontrolę w tej materii. Minister zdrowia przygotuje na przyszłość ustawę, która wyeliminuje systemowo tego typu zagrożenia. Tutaj nie ma miejsca na żadne negocjacje. Tego typu zagrożenie musi zniknąć, a osoby, które do tego dopuściły, na pewno mogą spodziewać się konsekwencji - dodał premier.