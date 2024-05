Problem PiS i Jarosława Kaczyńskiego [OPINIA]

Nie dość, że sprawa jest bulwersująca, to jeszcze w miarę prosta do zrozumienia dla przeciętnego Kowalskiego i równie przeciętnej Nowakowej. I jeśli w obecnej kampanii coś miałoby pomóc obecnie rządzącym, to właśnie ta sprawa. Stąd wniosek, że najprawdopodobniej to politycy koalicji stoją za tymi przeciekami.