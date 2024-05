"Natychmiast zapominam". Kukiz o propozycjach z Funduszu Sprawiedliwości i spotkaniu u Ziobry

- To, że Solidarna Polska to - delikatnie mówiąc - niezbyt transparentna partia, mówię od dawna. Nie jest to żadna tajemnica, że są, jacy są i uważam, że to było omijanie ustawy subwencyjnej zgodne z prawem. Bo jeśli pomoc ofiarom przestępstw została zmieniona w przeciwdziałanie przestępstwom, to wszystko można pod to podłączyć, łącznie z zakupem garnków, żeby np. zupa w nich nie była za słona - twierdzi.