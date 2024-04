Amerykański fundusz skarży Polskę. Ustawa albo ogromne odszkodowanie

- Nawet minister zdrowia Izabela Leszczyna oceniała krytycznie "Aptekę dla aptekarza 2.0", zwracając publicznie uwagę, że jej zapisy narażają Polskę na międzynarodowe spory i wysokie odszkodowania. To jest pewien sygnał, że zmiany są możliwe, ale pamiętajmy, że to nie minister, a parlament o tym decyduje i nie dzieje się to z dnia na dzień. Każda niepewność prawna co do losów inwestycji stwarza potencjalne ryzyko, przez co odszkodowanie wydaje się dla większości inwestorów priorytetem - uważa prawnik.