Odwet za zamach w Kabulu. "Cel został zabity"

Zagrożenie atakami terrorystycznymi

Ambasada USA w Kabulu od kilku dni wydaje ostrzeżenia przed możliwymi atakami terrorystycznymi na lotnisku. Obowiązywały one także w czwartek, kiedy doszło do zamachu. Obywatele Stanów Zjednoczonych są proszeni o to, aby nie zbliżać się do tego miejsca. Żołnierze zabierają ich śmigłowcami bezpośrednio z domów i umówionych miejsc.