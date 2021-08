Afganistan. Zamachy przyspieszą ewakuację. Jest konkretna data

Korespondent "The Times" skontaktował się z osobami, których dane znalazł w ambasadzie i ustalił, że część z nich została ewakuowana, ale co najmniej trzy osoby wraz z rodzinami wciąż nie dostały się na lotnisko. Dziennik wskazuje, że to kolejny dowód na brak przygotowania brytyjskich władz do ewakuacji współpracowników misji z Afganistanu.