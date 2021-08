Afganistan. Brytyjscy dyplomaci zostawili w Kabulu dane współpracowników

Wcześniej media w Wielkiej Brytanii donosiły, że minister spraw zagranicznych Dominic Raab nie zadzwonił nawet do swojego afgańskiego odpowiednika, by ustalić warunki ewakuacji współpracujących z Brytyjczykami Afgańczyków. Zdaniem "The Times" świadczy to o kompletnym braku profesjonalizmu polityka i jest kolejnym przejawem nieudolności w obliczu kryzysu w Afganistanie.