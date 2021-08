Ośrodek dla uchodźców na poligonie? Przydacz: Musimy być przygotowani

Jak donoszą media, na poligonie wojskowym w Wędrzynie (woj. lubuskie) trwają przygotowania do utworzenia ośrodka dla uchodźców. Mieliby oni zamieszkać w znajdujących się na tym terenie nieużywanych budynkach. Wiceszef MSZ Marcin Przydacz w programie WP "Newsroom" nie wykluczył, że takie działania mają miejsce, ale podkreślił, że jeśli tak jest, to są to prace nadzorowane przez MON. Zaznaczył, że Polska musi być gotowa na wzmożoną imigrację związaną z sytuacją w Afganistanie. Podkreślił również, że w jego ocenie do przekraczania polskiej granicy zachęcają działania opozycji. - Tego typu działania, jak obecność posłów opozycji na granicy, niestety zachęca właśnie te osoby do przekraczania (granicy - przyp. red.) nielegalnie. Natomiast my, jako państwo polskie musimy być odpowiedzialni i przygotowani, stąd też próba poszukiwania odpowiednich ośrodków - powiedział. Przydacz stwierdził mówił również o zapotrzebowaniu na zakwaterowanie dla osób, które zostały ewakuowane z lotniska w Kabulu. - Te osoby też przez jakiś czas muszą przebywać w jakichś konkretnych ośrodkach - stwierdził. - Tym ludziom trzeba po tych trudnych czasach zapewnić godne warunki. Nie wyobrażam sobie, żeby oni mieszkali w jakichś barakach czy namiotach - dodał wiceszef polskiej dyplomacji.