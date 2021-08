Ataki w Kabulu. Co chce osiągnąć brutalna filia ISIS?

- Talibowie i ISIS to organizacje sobie wrogie. Odkąd ISIS pojawiło się w 2015 roku w Afganistanie, zaczęły pojawiać się doniesienia o potyczkach, bitwach, egzekucjach i obcinaniu głów jednym przez drugich. ISIS starali się zwalczyć zarówno talibowie, jak i afgańska armia. Mimo że udało się w ostatnich latach zmniejszyć ich liczebność, to ciągle jest siła mogąca destabilizować sytuację. Zgodnie z ostatnimi danymi w Afganistanie może być aktualnie do 2 tys. bojowników - tłumaczy Kugiel.