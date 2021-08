Afganistan. Talibowie dementują informacje o ofiarach

Biden stwierdził również, że choć talibowie nie są "dobrymi gośćmi", to nic nie wskazuje na to, by brali udział w organizacji zamachu, do którego przyznało się Państwo Islamskie. - Sytuacja w terenie jest nadal niejasna i dostaję na ten temat ciągłe raporty. Ci Amerykanie, którzy oddali swoje życie, są bohaterami. Prowadzili bardzo niebezpieczną misję ewakuacyjną, ryzykując życie - powiedział.