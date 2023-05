Skandaliczne groźby Rosji wobec Polski. Kreml o proteście w Warszawie

"Traktujemy to jako kolejny przejaw nieprzyjaznego nastawienia strony polskiej, a przede wszystkim obrazę pamięci ponad 600 tysięcy żołnierzy radzieckich poległych w czasie wyzwalania Polski spod okupacji niemieckiej oraz jako niedopełnienie zobowiązań wobec powstrzymania incydentów" - stwierdziło rosyjskie MSZ, znów pomijając to, co działo się po 1945 r., czyli podporządkowanie Polski władzom w Moskwie i obecność armii ZSRR w naszym kraju do początku lat 90. ub. w.