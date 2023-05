"Niespodzianka" dla ambasadora Rosji w Warszawie. Ukraińcy mają dla niego powitanie

- Rosja zabija, Rosja gwałci, Rosja katuje, niszczy ludzkie życia. Wiemy, że w tym dniu ambasador państwa terrorystycznego próbuje złożyć kwiaty pod pomnikiem. My aktywiści postanowiliśmy dodać do tego obrazka prawdę. Teraz tzw. ambasador Rosji w Polsce będzie musiał przejść symbolicznymi ulicami Mariupola, obok zbombardowanych domów w Buczy, Irpieniu i Maripolu. Jeżeli tak zależy mu na złożeniu kwiatów niech idzie przez krew. Niech ten kłamca i manipulator zderzy się z prawdą i rzeczywistością chociaż w tym miejscu. Andriejew podważa zbrodnie sowieckie mamy nadzieje ze będzie to jego ostatni spacer po Warszawie - dodała Viktoriia Pogrebniak.