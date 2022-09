Ambasador Izraela: Reparacje to sprawa między Polską a Niemcami

Tak, po znalezieniu jeszcze złoża Lewiatan mamy dziś zasoby gazu pozwalające na to, by podzielić się nimi z naszymi partnerami i przyjaciółmi. Część tego gazu już sprzedajemy naszym sąsiadom – na przykład Egiptowi i Jordanii. Mamy nadzieję, że to wzmocni – co jest naszą intencją – polityczną i gospodarczą stabilność na Bliskim Wschodzie. Prowadzimy też negocjacje, - które, mam nadzieję, będą bardzo owocne – z Unią Europejską. [W dniu wywiadu premier Jair Lapid zadeklarował, że Izrael jest gotowy zapewnić Europie ok. 10 procent gazu, który do tej pory dostarczała Rosja – przyp. red.].