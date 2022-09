Izrael wkracza do gry. Jest deklaracja w sprawie gazu

Europa zmaga się z kryzysem energetycznym. W poniedziałek premier Izraela Jair Lapid zadeklarował, że jego kraj jest gotowy zwiększyć eksport gazu do Europy. - Możemy zapewnić ok. 10 procent gazu, który do tej pory dostarczała Rosja - deklaruje szef izraelskiego rządu podczas wizyty w Niemczech.