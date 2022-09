Izrael pomoże Polsce ws. reparacji? Komentarz wiceszefa dyplomacji

Czy Izrael może pomóc Polsce w uzyskaniu reparacji wojennych od Niemiec? - pytał Patrycjusz Wyżga w programie "Tłit". - Pamiętajmy o tym, że z tych prawie 6 mln obywateli polskich, którzy zginęli, wielu to były osoby, których potomkowie mieszkają w Izraelu, więc Izrael też powinien być zainteresowany tą kwestią. Zwracam uwagę, że majątek osób, których potomkowie mieszkają w Izraelu, też jest w tych wyliczeniach ujęty. Państwo Izrael należy do tych państw, które moim zdaniem powinny być zainteresowane podjęciem przez Polskę tego tematu - stwierdził wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. - To kwestia kuchni dyplomatycznej, jeszcze nie czas na tego typu informacje. To jest w interesie tego państwa. Dlatego też prezentacja tego raportu w różnych krajach, także wobec Izraela i jego władz - dodał poseł PiS.