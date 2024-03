Alarm w państwach bałtyckich. Budują schrony, ale paniki nie ma

Wojna NATO z Rosją? Media dotarły do dokumentu Bundeswehry

Mieszkająca w Estonii, na Litwie i na Łotwie, które mają za sobą przeszłość pod rządami Związku Radzieckiego, liczna mniejszość rosyjska może być dla Rosji pretekstem do interwencji zbrojnej, a dla NATO przeszkodą w reakcji . Konflikt pomiędzy Moskwą a każdym z tych państw może się zacząć właśnie od przypadków "łamania praw" Rosjan na obczyźnie.

- Metody wojny hybrydowej opanowali bardzo dobrze. Obawiam się, że będą starali się ją zastosować w przypadku państw bałtyckich. Nie zdziwiłoby mnie to – mówi natemat.pl ambasador, który urząd sprawował do 2017 roku.

Były dyplomata uważa, że takie działania w krajach bałtyckich nastąpić mogą nawet pod koniec tego lub na początku przyszłego roku. Eksperci utrzymują, że Kreml będzie gotowy do wojny z NATO za trzy lata , więc długodystansowe przygotowania mogą być przez Moskwę inicjowane już wkrótce.

Na to, że Rosja podejmuje wielowymiarowe przygotowania do działań zbrojnych w kolejnych, po Ukrainie, krajach, świadczy wiele zjawisk. Przekonywać mogą do tego intensywne działania wywiadowcze. Tak można też zinterpretować notowane w ostatnich miesiącach zakłócenia w funkcjonowaniu systemu GPS w rejonie Bałtyku.