Plan Rosji? "Operowanie na styku granic nie jest błędem"

- To, co w tej chwili Rosja realizuje, to nie jest scenariusz pokonania Ukrainy, ten scenariusz zapewne jest dopiero planowany. Dzisiaj, to co się dzieje, to jest wyczerpywanie Ukrainy przed fazą następną, która jest planowana jako faza groźniejsza, czyli zdecydowanego osiągnięcia zakładanych celów wobec Ukrainy - przewiduje gen. Pacek.