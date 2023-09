Afera w rządzie. "System stracił kontrolę"

- System stracił kontrolę nad wydawaniem wiz. Mamy do czynienia z oświadczeniem prokuratury, która mówi o co najmniej kilku, jeżeli nie kilkunastu, placówkach (…) Gdyby to była jedna placówka i może jedna, dwie osoby, to by pewnie nie było problemu. Ale mamy kilkanaście placówek, sekretarza stanu i proces, w który było zamieszanych co najmniej kilkanaście osób, jak wynika z doniesień, nie tylko dziennikarzy, ale również prokuratury - przypomniał ekspert w rozmowie z radiem RMF24.