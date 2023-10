Zwolennicy PO wyjątkowo hojni. Na konto partii Tuska wypływają ogromne pieniądze

To skromniejsze kwoty w porównaniu do ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego. We wrześniu na konto jego partii wpłynęło blisko 6 milionów złotych. Na Prawo i Sprawiedliwość przekazywane jest średnio 13,5 wpłaty dziennie, na partię Tuska 14,5. Oznacza to, że statystycznie sympatycy PO dokonują więcej, ale mniejszych przelewów.