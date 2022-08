Zwiększą liczbę okręgów? "PiS liczy na zdobycie przewagi"

Sprzeciw Solidarnej Polski?

Jak czytamy w "DGP", plan zakłada, że w każdym ze 100 okręgów do zdobycia byłoby od 3 do 8 mandatów, a celem zmian jest podniesienie tzw. realnego progu wyborczego (czyli wysokości poparcia, jakie trzeba byłoby uzyskać w okręgu, by objąć mandat - red.).