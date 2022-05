Zmiany w ordynacji wyborczej bez zgody prezydenta? Pałac czeka na konkrety od PiS, ale bez entuzjazmu

Jak stwierdził, nigdy nie zobowiązywał się do dokonywania jakichkolwiek zmian w ordynacji do PE ani w systemie wyborczym w ogóle. - Jeżeli do czegoś się zobowiązywałem, to do tego, że będę słuchał ludzi i do tego, że będę się starał realizować moje zobowiązania wyborcze - podkreślił Andrzej Duda.