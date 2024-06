Został skazany w Kongo na dożywocie. "Mam trochę żal o czas reakcji"

Inny wątek w sprawie

Majewski przyznał, że jest jednak wdzięczny polskiemu prezydentowi i MSZ za uwolnienie. - Chciałbym jednak poruszyć jeszcze inny wątek w tym kontekście, bo to jest oficjalna wersja. Ja chciałbym opowiedzieć o drugiej hipotezie dotyczącej mojego uwolnienia - do naszej rodziny zgłosił się człowiek - pan Krzysztof z Warszawy - i chciał nam pomóc. Tę propozycję przyjęła nasza ciocia Renata. Dowiedziała się, że on czytał mojego bloga. On powiedział, że zna osobę, która mogłaby pomóc, bo ma duże wpływy w Afryce - tłumaczył.