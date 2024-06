Pożar niemieckiej fabryce. Śledczy wskazują Rosję

W maju doszło do pożaru w fabryce Diehl Metal Applications na obrzeżach Berlina. Pierwszą wersją najbardziej prawdopodobnej przyczyny był wypadek. Jednak niemieckie organy ścigania zakładają, że to rosyjscy sabotażyści są sprawcami pożaru. Motywem ich działań ma być zakłócenie dostaw broni i amunicji do Ukrainy. Produkowane są tam systemy obrony powietrznej IRIS-T, które chronią ukraińskie miasta przez rosyjskimi atakami.