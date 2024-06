Sankcje na Hamas. Jest porozumienie w UE

Rosyjskie środki dla Ukrainy

Podczas spotkania w Luksemburgu, ministrowie podjęli także decyzję o przekazaniu zysków z zamrożonych aktywów rosyjskiego banku centralnego na wsparcie Ukrainy. Środki w wysokości około 6 mld euro trafić mają do Kijowa za pośrednictwem Funduszu Pomocy Ukrainie (FPU). Pierwsza transza w wysokości 1,2 do 1,4 mld euro wypłacona ma zostać do końca przyszłego miesiąca, kolejny 1 mld do końca roku. Borrell przypomniał też, że Węgry blokują od prawie roku przekazanie prawie 7 mld euro wsparcia z Europejskiego Instrumentu na Rzecz Pokoju