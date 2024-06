Alarmujące doniesienia z Niemiec. "Wzięli na cel obiekty w Europie"

Z raportu wynika, że potencjał lewicowych ekstremistów nieznacznie wzrósł do 37 tys. osób w 2023 roku, z czego krajowa służba wywiadowcza klasyfikuje 11 200 jako zorientowanych na przemoc. - Potencjalne zagrożenie ze strony agresywnych lewicowych ekstremistów pozostaje wysokie - powiedział Haldenwang. Potwierdza to wzrost liczby przestępstw o 10,4 proc. do 4248. Liczba aktów przemocy wzrosła o 20,8 proc. - do 727.