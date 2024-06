Uciekła na Białoruś. Scenariusz jak w przypadku Szmydta

Czerniawska po przybyciu do Białorusi wystąpiła o azyl. Udzieliła też wywiadu tamtejszej telewizji, w którym przedstawiono ją jako byłą kandydatkę w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jak zauważa Biełsat wiele treści wywiadu to właściwie dokładna powtórka tego, co w białoruskiej i rosyjskiej propagandzie opowiada zbiegły z Polski były sędzia Tomasz Szmydt. Podobnie jak jego on przedstawiono ją jako polityczną dysydentkę.