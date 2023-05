Zorza polarna w Polsce 2023. Pozostajemy w gotowości zorzowej

Jak informuje ekspert z serwisu polskiastrobloger.pl, w kolejnych godzinach może dojść do kolejnego, silnego koronalnego wyrzutu masy ze Słońca. To natomiast sprzyja utworzeniu silnej burzy geomagnetycznej. Wyrzut może jednak dotrzeć do Ziemi w godzinach dziennych, rodząc "perspektywy rozminięcia najpoważniejszej aktywności geomagnetycznej z nocną porą dla Polski". Jak jednak podkreśla ekspert, na rozwój sytuacji należy poczekać. "Zachęcam zatem, aby nie tracić nadziei przed nocą z czwartku na piątek".