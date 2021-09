Zoofilskie zdjęcia w "Wiadomościach" TVP. Kolejny raz

Jednak publikacja zdjęć wzburzyła opinię publiczną, która skrytykowała ministrów za publikację materiałów w czasie konferencji prasowej. - Chciałbym zobaczyć, co naprawdę nam zagraża, jaka jest sytuacja, a nie żeby na konferencjach publikować zdjęcia, które są niesprawdzone i okazują się dla rządu powodem do pośmiewiska i kpin - mówił we wtorek Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL.