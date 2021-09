Szokujące zdjęcia na konferencji Kamińskiego. Pokazały je "Wiadomości" TVP

Decyzję o pokazaniu drastycznych zdjęć skrytykowała też Kataryna. "Nie można było po prostu poinformować? Bez pokazywania, w biały dzień, w telewizorach przed którymi siedzą też dzieci?" - pyta na Twitterze publicystka. Szybko odpowiedziała jej Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. "To konieczność. Mamy do czynienia z kampanią kłamstw na temat tego kto próbuje przedostać się przez granicę Polski. To było konieczne!" - oświadczyła ABW.