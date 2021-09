Służby ujawniają zdjęcia z telefonów uchodźców. Mocne słowa byłego szefa GROM

- Musimy sobie zdawać sprawę, że cała ta gra i to co się dzieje na szachownicy ma jednego autora, który nazywa się Władimir Putin. Wykorzystuje on do swoich działań Aleksandra Łukaszenkę. I naszym najważniejszym zadaniem jest z tej gry wyjść. Nie po to reżim białoruski ściąga uchodźców na granicę z Polską, Litwą i Łotwą, by robić z siebie obrońców praw człowieka. Działania Łukaszenki są bandyckie i przestępcze, zasługują na potępienie - mówi WP gen. Roman Polko.