Żona premiera sprzedała kupione od Kościoła działki. Bajeczny zysk

- Po pierwsze, by móc dysponować całą działką, mniej więcej po 10 latach, zostało wykupione 25 proc. tej działki. Łączny koszt zakupu tej działki to więc 3 mln zł. A więc wartość tej transakcji sprzedaży to nie jest dwudziestokrotność. To łatwo sobie policzyć - stwierdził pytany o te doniesienia premier Mateusz Morawiecki. - Zakup odbył się po cenie rynkowej, na co są stosowne dokumenty i wyceny biegłych, jak również i sprzedaż odbyła się po cenie rynkowej, co także jest potwierdzone wyceną biegłych - dodał.