Ukrainiec brutalnie pobity na budowie. Połamali mu żebra i wybili zęby

W miniony wtorek do policjantów z komisariatu w gdańskim Śródmieściu zgłosił się 51-letni obywatel Ukrainy, który złożył zawiadomienie o pobiciu. Mężczyzna powiedział, że podczas pracy na terenie jednej z budów w centrum przyszli do niego dwaj mężczyźni, z którym wcześniej pracował i go pobili.