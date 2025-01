Nielegalny myśliwy. Policjanci zrobili duże oczy podczas przeszukania

Do zatrzymania doszło w czwartek po południu, kiedy funkcjonariusze opolskiej policji, działając na podstawie posiadanych informacji, przeprowadzili przeszukanie w jednym z gospodarstw w gminie Józefów nad Wisłą.

Podczas przeszukania, które odbywało się we współpracy z Państwową Strażą Łowiecką, ujawniono ponad 40 trofeów myśliwskich pochodzących od zwierzyny łownej. Oprócz tego, w pomieszczeniach gospodarczych znaleziono ponad 30 wnyków z drutu stalowego, które były przeznaczone do kłusownictwa. Policjanci odkryli również sprzęt do nielegalnej produkcji alkoholu.