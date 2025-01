"Zakładnik ideologii banderowskiej". Ostre słowa o Zełenskim

- Dzisiaj Zełenski, gdyby nie był zakładnikiem ideologii banderowskiej , to miał już setki okazji powiedzieć w Polsce jedno magiczne słowo, które otwiera przestrzeń do dalszych działań. Nigdy tego nie powiedział. Jestem przekonany, że te wszystkie opowieści ich o ekshumacji są po prostu dla naiwniaków - mówił Zgorzelski w "Śniadaniu Rymanowskiego".

Wypowiedź wicemarszałka Sejmu odnosiła się do ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej . 10 stycznia premier Donald Tusk poinformował, że zapadła decyzja o zgodzie na pierwsze tego rodzaju działania wobec polskich ofiar UPA . Szef rządu podziękował przy tym ministrom kultury Polski i Ukrainy za dobrą współpracę. - Czekamy na kolejne decyzje - dodał wtedy Tusk.

Polityk PSL stwierdził również, że przystąpienie Kijowa do Unii Europejskiej mogłoby się wydarzyć wyłącznie po zakończeniu wojny z Moskwą .

Zgorzelski porównał polski i ukraiński IPN, i jak stwierdził " to są kompletnie dwie różne instytucje ", m.in. dlatego, że w ukraińskim "pracuje niespełna 60 osób". Zgorzelski powiedział, że poprzedni szef ukraińskiego IPN - "słynny Wjatrowycz jest kłamcą wołyńskim, obrażał rodziny wołyńskie ".

Następnie wskazał, że obecny szef instytucji "nie mówi nic innego, jak to, że to Ukraina będzie dokonywała ekshumacji i pochówków". - Serio? To jest po prostu skandal - ocenił.