Myli konia myjką ciśnieniową. Zwierzę było przerażone

W przeciwieństwie do powłoki samochodowej, skóra zwierzęcia jest znacznie bardziej wrażliwa na działanie wody pod wysokim ciśnieniem. Może to prowadzić do poważnych podrażnień, otarć, a nawet głębokich ran, zaś strumień wody skierowany na oczy zwierzęcia może powodować poważne uszkodzenia, włącznie z utratą wzroku.