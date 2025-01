Polacy zginęli na Dominikanie. Hotel wydał oświadczenie

W piątkowy wieczór na plaży Arena Gorda doszło do tragicznego wypadku. Silne prądy morskie porwały grupę turystów, w tym obywateli Polski i Portugalii.

W wyniku zdarzenia zginęły cztery osoby. Wśród ofiar znalazła się trójka Polaków: Marcin C., Sylwia T. oraz Jakub P., a także Portugalczyk Nelzon Nuñes R . Trzy inne osoby zostały ranne.

Hotel przypomniał, że na plaży od kilku dni znajdowała się czerwona flaga. "Była wyraźnym sygnałem, że warunki na morzu są niebezpieczna, jednak część gości zdecydowała się wejść do wody, co doprowadziło do tragedii" - podkreślono.