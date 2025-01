18‑latek udawał teściową. Złapany na gorącym uczynku

"'Odbierakiem' okazał się 18-letni mieszkaniec Bytomia. Ujawniono przy nim gotówkę w kwocie ponad 2200 złotych, pochodzącą z nielegalnego procederu i telefon komórkowy. Za oszustwo trafił prosto do więziennej celi, kolejnego dnia został doprowadzony do PR w Bytomiu. Policjanci ustalili, że w ostatnich tygodniach zatrzymany prawdopodobnie dokonał szeregu tego typu oszustw. Sprawa ma charakter rozwojowy. Stróże prawa ustalają poszkodowane osoby" - przekazała policja.

Należy przede wszystkim dobrze zabezpieczyć dostęp do konta na portalu społecznościowym, wykorzystując w tym celu dwuskładnikowe uwierzytelnienie logowania. Pamiętajmy również o wylogowaniu się z konta po zakończeniu użytkowania! Nie należy podawać wygenerowanego kodu Blik bez potwierdzenia, czy to faktycznie nasz znajomy prosi o pożyczkę. Wystarczy zadzwonić do znajomego, aby upewnić się, czy faktycznie on znalazł się w potrzebie. Zawsze należy dokładnie sprawdzić dane transakcji przed jej zatwierdzeniem w aplikacji bankowości mobilnej, np., gdzie nasze pieniądze będą wypłacone.