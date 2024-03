Żołnierze NATO na froncie w Ukrainie? "Putin tylko na to czeka"

- Kolejny przykład to 2014 rok, słynne zielone ludziki. My wszyscy wiedzieliśmy o tym, że to jest po prostu armia rosyjska, a Putin był tak bezczelny, że mówił, że można tego typu wyposażenie kupić gdzieś w sklepie militarnym i absolutnie to nie są żołnierze rosyjscy. Powstanie dwóch republik separatystycznych - Ługańskiej i Donieckiej. To znów jest kwestia inspiracji agentury rosyjskiej, która doprowadziła do tego, że powstały te dwie ludowe republiki i później nawet przyłączyły się w sposób taki nieuprawniony do Rosji - wylicza ekspert.