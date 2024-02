Uciekają przed mobilizacją. Ukraińcy płacą za to tysiące dolarów

Projekt przewiduje kary pozbawienia wolności od 3 do 5 lat dla osób podlegających poborowi, które będą próbowały nielegalnie przekroczyć granicę. Co więcej, w przypadku powtórnej ucieczki, ustawa przewiduje karę od 5 do 8 lat, a jeśli sprawca przekroczy nielegalnie granicę, stosując przemoc lub używając broni, może spędzić w więzieniu od 8 do 12 lat.