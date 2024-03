Amerykańskie media o słowach Tuska: Mocne przesłanie

Pakiet pomocy dla Ukrainy

Pakiet pomocy dla Ukrainy, Izraela i państw Indo-Pacyfiku, wart 95 miliardów dolarów, został przegłosowany w lutym przez Senat przy poparciu 70 ze 100 senatorów. Jednakże nie został on podjęty w Izbie przez spikera Johnsona, mimo że prawdopodobnie otrzymałby poparcie większości. Johnson tłumaczył swoją decyzję różnymi powodami, począwszy od domagania się jasnej strategii od Białego Domu, poprzez twierdzenie, że Ameryka musi najpierw zająć się bezpieczeństwem własnych granic, aż po zapowiedź, że zajmie się tym po uchwaleniu budżetu, co ma nastąpić do 22 marca.