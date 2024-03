Macron zmienił taktykę wobec Rosji. "Skala zbrodni ośmieliła tych nawet spokojnych"

Macron był człowiekiem nietypowym na swój sposób. Zaczynając od tego, że jest w związku ze swoją byłą nauczycielką. To wymagało odwagi. Politycznie zbudował partię, którą powołał na bazie uciekinierów z innych. Przyciągnął do siebie środowiska młodych ludzi. To wszystko były działania wymagające odwagi politycznej. I on ją wykazywał. W tej chwili doszedł do wniosku, że skoro kanclerz Scholz w jakimś stopniu się ociąga, on może wykorzystać swoje pięć minut.