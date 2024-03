Na granicy z Litwą rolnicy skontrolowali 14 tys. TIR-ów. Ma to być początek nowej afery

Wcześniej w WP informowaliśmy, że głównym celem protestu było przeciwdziałanie zjawisku nazywanemu "karuzelą zbożową". Chodzi o mechanizm, w którym zboże wiezione tranzytem przez Polskę, powraca na krajowy rynek krótko po przekroczeniu granicy, co zwolnią pojazd spod obserwacji systemem śledzenia transportów SENT. Rolnicy oczekiwali od strony litewskiej wprowadzenia zakazu importu zboża z Ukrainy i wdrożenia przepisów tranzytowych podobnych jak w Polsce. Ich zdaniem ukraińskie zboże byłoby wówczas śledzone na trasie do portu w Litwie.