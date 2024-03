Premier Finlandii ostrzega ze Strasburga. Rosja w gotowości

- Rosja wyraźnie przygotowuje się do długiego konfliktu z Zachodem - powiedział w środę w Parlamencie Europejskim premier Finlandii Petteri Orpo. Podkreślił przy tym, że wojna w Ukrainie to dla Europy sygnał alarmowy i wskazał, co należy zrobić, aby sytuacja międzynarodowa nie uległa pogorszeniu.