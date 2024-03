Kwaśniewski: "Ryzyko, że Putin się nie zatrzyma, jest bardzo wysokie"

Kwaśniewski nazwał też Trumpa populistą i człowiekiem "nierozumiejącym Sojuszu Północnoatlantyckiego". - W Europie tworzy się nam rosyjska oś, nie ma żadnych wątpliwości. Viktor Orban jest najbardziej prorosyjskim politykiem i on nie ma nic przeciwko temu, żeby Ukraina upadła. To, co powiedział papież, to ostatnia rzecz, jaką można powiedzieć. Pierwszą powinno być naciskanie na to, żeby agresor przestał zabijać ludzi. Ta oś rosyjska była i jest. Jeżeli do niej dojdzie jeszcze przyszły prezydent USA, to Ukraińcy, a my razem z nimi, znajdziemy się w tragicznym położeniu - alarmował były polityk.