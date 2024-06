Kosiniak-Kamysz do dysmisji? Wicepremier reaguje po sondażu

"Oddzielmy pomoc humanitarną od pomocy w przekraczaniu granicy"

Jednym z tematów rozmowy była także sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. - Sytuacja jest cały czas bardzo trudna. To nie uchodźcy, to zorganizowane grupy atakujące funkcjonariuszy chroniący polską granicę - ocenił Kosiniak-Kamysz. Dodał także, że grupy, o których mowa "to narzędzie w rękach reżimu, już nie ślepe, a wyspecjalizowane".