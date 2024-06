Związki partnerskie. Lewica gotowa na kompromis wobec PSL

"Kwestia bezpieczeństwa"

Ministra ds. równości w rozmowie z WP ujawniła również, jak zamierza przekonywać do rządowego projektu Władysława Kosiniaka-Kamysza. - To jest o bezpieczeństwie, a na czele PSL stoi minister obrony narodowej. Sytuacja geopolityczna jest taka, że słyszymy głosy o tym, że jesteśmy w okresie przedwojennym. Pary heteroseksualne, które pozostawały w związkach nieformalnych, w sytuacji zagrożenia mają możliwość wyboru, zmiany zdania i zalegalizowania go, osoby w parach osób tej samej płci nie mają takiej możliwości, więc chociaż na poziomie minimum powinniśmy im to zagwarantować – podkreśla Kotula.