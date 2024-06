"Ustawa o związkach partnerskich tylko z przysposobieniem". Organizacje LGBT+ wściekłe na Czarzastego

To m.in. "prawo do informacji o stanie zdrowia, prawo do decydowania o leczeniu, prawo do otrzymania zwłok i pochówku, prawo do ustawowego dziedziczenia (bez opodatkowania), prawo do wspólności majątkowej i wspólnego rozliczania podatków, prawo do zasiłku opiekuńczego, by zajmować się chorym mężem/ chorą żoną, prawo do objęcia męża/ żony ubezpieczeniem w ZUS, prawo do renty po zmarłym mężu/ zmarłej żonie, prawo do adopcji dziecka małżonka (tzw. "adopcja wewnętrzna"), prawo do wspólnej adopcji (tzw. "adopcja zewnętrzna"), prawo do zmiany nazwiska lub przyjęcia podwójnego nazwiska, prawo do alimentów w przypadku rozstania" – napisał Staszewski.