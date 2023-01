Złapali go na korytarzu. Zadziwiająca reakcja po filmie o Macierewiczu

Sejmowi dziennikarze chcieli skorzystać z obecności szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w parlamencie, aby zapytać go o motywy decyzji w sprawie TVN24. Mimo kolejnych pytań i próśb o komentarz, Świrski wymownie milczał. Do tego stopnia, że nie odpowiedział nawet na powitanie go przez dziennikarzy. Rozmawiał jedynie z osobą towarzyszącą, którą pytał o numer sali sejmowej, do której chciał dojść.