Macierewicz żąda kary. Dokumenty ws. TVN

Macierewicz przeciwko TVN i posłowi Szłapce

Były szef MON zwrócił się do przewodniczącego komisji, aby przekazał wszystkim jej członkom "materiały, wskazujące na oszustwa, kłamstwa i manipulacje TVN". - Wszystko to zostało przekazane także do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, żeby podjęła w tej sprawie działania - dodał poseł PiS.